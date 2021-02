Angst vor einer blutigen Eskalation in Myanmar

Die Proteste gegen die Putschisten in Myanmar treiben immer mehr Menschen auf die Straße. Auch buddhistische Mönche schlossen sich gestern in zahlreichen Städten dem Generalstreik an. Die Militärjunta drohte den Demonstranten mit "Maßnahmen", versprach gleichzeitig aber Neuwahlen. Bei einer Massenkundgebung in der Stadt Naypyidaw kam es gestern bereits zu schweren Krawallen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Es gab zahlreiche Verletzte.

Beobachter fürchten nun eine Eskalation: In der Vergangenheit hatte die Armee jeden Widerstand mit brutaler Gewalt unterdrückt. "Wir erwarten dies", sagte auch ein Aktivist, "aber wir können nicht stoppen, es gibt keinen Weg zurück." Die Demonstranten forderten die Wiedereinsetzung der Regierung unter der früheren Freiheitsikone Aung San Suu Kyi. Die 75-Jährige hatte die Parlamentswahl im November klar gewonnen. Vor einer Woche hatte das Militär aber die Macht übernommen, Suu Kyi unter Hausarrest gestellt und einen einjährigen Ausnahmezustand ausgerufen.

