Die Angst vor Omikron geht um. In Großbritannien breitet sich diese Coronavirus-Mutante rasant aus, und die Zahl der Neuinfektionen wächst stark. In der Woche bis zum Freitag hatten die Behörden einen 67-prozentigen Anstieg bei neuen Ansteckungen verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei über 750 Fällen. Schon vor einer Woche hatte Premier Boris Johnson seine Landsleute in einer TV-Ansprache vor der "Flutwelle von Omikron" gewarnt. Diese Welle baut sich jetzt auf.