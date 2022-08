Angola: Wahlsieg für seit 50 Jahren regierende Partei

Die Regierungspartei MPLA gewann die Wahl in dem südwestafrikanischen Land vom 24. August mit 51,7 Prozent, teilte die Wahlkommission am Freitag mit. Die Partei, die das Land seit 50 Jahren regiert, erhält 124 der 220 Sitze im Parlament in Luanda. Der MPLA-Sieg bedeutet automatisch eine zweite fünfjährige Amtszeit für den 68-jährigen Lourenco.

In dem ölreichen Land bestimmt die Partei, die eine einfache Mehrheit gewinnt, das Staatsoberhaupt. Die größte Oppositionspartei Unita mit ihrem Vorsitzenden Adalberto Costa Junior, dem bei den Wahlen gute Chancen eingeräumt worden waren, folgte mit 44,5 Prozent und erhielt 90 Parlamentssitze.

Lourenco und seine MPLA versprechen Wirtschaftsreformen, Investitionen in den Gesundheitssektor sowie ein Ende der weit verbreiteten Korruption.