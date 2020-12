Für einen härteren Lockdown in Deutschland hat gestern Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geworben. Sie verwies in der Generaldebatte im Bundestag auf Empfehlungen der Wissenschaft, jetzt die Kontakte weiter drastisch zu senken. Sie tritt daher dafür ein, die Geschäfte nach Weihnachten bis mindestens 10. Jänner zu schließen und auch den Unterricht an den Schulen zu minimieren.