Am 25. Juni 1991, also vor genau 30 Jahren, haben Slowenien und Kroatien offiziell ihre Unabhängigkeit von der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien erklärt. Das war ein historischer Schritt, der einerseits den Anfang vom Ende des Vielvölkerstaates Jugoslawien einläutete und andererseits den Krieg an die Staatsgrenze Österreichs brachte.