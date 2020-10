"Anfang 2021 beginnen wir mit der Impfkampagne"

Mit insgesamt 355.000 bestätigten Infektionen und 36.166 Todesfällen zählt Italien zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern in Europa. Nachdem zuletzt die Zahl der Neuinfektionen stark angestiegen ist (zwischen 5500 und 6000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden), will die Regierung in Rom nun mit weiteren Einschränkungen gegensteuern.

Erwogen werde unter anderem, private Feiern in größerem Kreis zu verbieten und die Öffnungszeiten von Restaurants und Bars einzuschränken, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza in einem TV-Interview in der Nacht auf Montag. "Wir müssen die Maßnahmen verschärfen, um die Epidemiekurve unter Kontrolle zu bringen", sagte Speranza dem Sender RAI 3. Zugleich versicherte er, dass die Bedingungen für einen zweiten Lockdown nicht gegeben seien.

Der Gesundheitsminister bestätigte außerdem, dass die Regierung die Sperrstunden der Lokale neu regeln will. Zudem sollen Menschentrauben vor Bars und Restaurants vermieden werden. Auch bei Kontaktsportarten soll es zu Einschränkungen kommen. Erst vergangene Woche war eine Maskenpflicht im Freien verordnet worden.

Die Oppositionsparteien beobachten die Regierungspläne kritisch. "Ich hoffe, dass die Regierung nicht wieder Geschäfte, Lokale, Fabriken und Schulen schließen wird: Die Gefahr ist, dass Italien stirbt", warnte etwa der Vorsitzende der rechten Partei "Lega", Matteo Salvini.

Kooperation mit der Uni Oxford

Zuversicht verbreitete hingegen Außenminister Luigi Di Maio (Fünf-Sterne-Bewegung). Er rechnet damit, dass die ersten Dosen eines Anti-Covid-19-Impfstoffs bereits Ende des Jahres zur Verfügung stehen würden.

Dies sei der Zusammenarbeit zwischen dem Forschungszentrum "Reihtera" in Castel Romano südlich von Rom mit der Universität Oxford zu verdanken, die schon seit Monaten an einem Impfstoff arbeiten, sagte Italiens Chefdiplomat gestern. "Anfang nächsten Jahres können wir mit der Impfkampagne beginnen."

Ignazio Visco, der Chef der Notenbank, sagte unterdessen, die Regierung müsse alles tun, um die Unsicherheit zu bekämpfen und einen weiteren Konsumrückgang zu verhindern. Wichtig sei weiterhin eine Währungspolitik, die das Vertrauen von Unternehmen und Familien fördere. "In Friedenszeiten hatten wir noch nie einen so starken Wirtschaftsrückgang erlebt. Jetzt ist jedoch eine Phase schrittweisen Aufschwungs eingetreten." Das dürfe nicht gefährdet werden.

