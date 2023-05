Andreas Bock: „Illiberalität steht als Kampfbegriff über allem“

Was ist Orbanisierung? Andreas Bock: Der Staat wird in Schlüsselbereichen – Medien, Wissenschaft, Gesellschaft, Justiz - so umgebaut, so dass ein semi-autoritäres System entsteht, das Freiheiten und Institutionen des Landes einschränkt. Dadurch entsteht ein Umfeld, das die Macht zementiert. Es herrscht Scheindemokratie. Wahlen sind frei, aber nicht fair, weil die Regierung im Vorteil ist - etwa durch ein geändertes Wahlrecht und die Kontrolle eines Großteils der Medienlandschaft.