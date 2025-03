In ein "stählernes Stachelschwein" soll sich die Ukraine mithilfe der EU verwandeln, das "unverdaulich für künftige Invasoren" sei. So veranschaulichte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Pläne für die Ukraine beim Gipfel in London am Sonntag. Und auch die europäischen Staaten selbst müssten "dringend aufrüsten".