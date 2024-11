Analyse: Putins Psycho-Rakete

Sechsmal zerrissen gleißend herabstürzende Lichtzungen die Nacht am Rand der ostukrainischen Industriestadt Dnipro. Und Wladimir Putin persönlich feierte das Feuerwerk am Donnerstagabend in einer TV-Ansprache als kriegsgeschichtliches Ereignis. Die Versuche des Feindes, westliche „Langstreckenwaffen“ gegen die russischen Regionen Brjansk und Kursk einzusetzen, seien von der vaterländischen Luftabwehr vereitelt worden.