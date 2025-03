Analyse: Amerika zuerst, alle anderen zuletzt

Donald Trump kann auch untertreiben. Etwa als er zu Beginn seiner Rede vor dem Kongress behauptete, in 43 Tagen mehr erreicht zu haben als die meisten US-Regierungen in vier bis acht Jahren. Tatsächlich brauchte der „America First“-Präsident nur eine knappe Woche, zu zerstören, was vierzehn Vorgänger von Republikanern und Demokraten über fast einhundert Jahre aufgebaut hatten: Eine Pax Americana, in der die USA zur Supermacht aufstiegen und mit einem eng geknüpften Netz an