Amtsinhaber Noboa bei Präsidentenwahl in Ecuador nur knapp voran

Etwa 14 Millionen Ecuadorianer wählten am Sonntag den nächsten Präsidenten in einem von Drogengewalt geplagten, verschuldeten Land, das sich zwischen der Rückkehr der Linken und der Fortsetzung des derzeitigen Präsidenten Daniel Noboa entscheiden muss.

Nach der Auszählung von rund 70 Prozent der Stimmen lag Noboa nach offiziellen Angaben am Sonntagabend (Ortszeit) bei 44,7 Prozent, González bei 43,9 Prozent. Alles deutet darauf hin, dass die beiden in einer Stichwahl aufeinandertreffen werden.

González bewertete die Zwischenergebnisse vor jubelnden Anhängern in der Hauptstadt Quito als "statistischen Gleichstand" in ihrem Rennen mit Noboa. Ihr unerwartet gutes Abschneiden bezeichnete sie als "großen Sieg" für das südamerikanische Land.

Präsident Noboa war aufgrund der Umfragen als Favorit in die Wahl gezogen. Auch die dann kurz nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten Prognosen hatten ihm einen recht deutlichen Vorsprung vorhergesagt. Diese auf Nachwahlbefragungen basierenden Prognosen sahen den Staatschef bei leicht über 50 Prozent.

Die späteren Auszählungsergebnisse deuteten aber darauf hin, dass es voraussichtlich zu einer Stichwahl zwischen Noboa und González kommen wird. Denn nur bei einem Stimmenanteil von mehr als 50 Prozent oder einem Vorsprung von mindestens zehn Prozentpunkten hätte einer der Kandidaten die Wahl bereits in der ersten Runde für sich entschieden.

Junger Staatschef

Zu der Wahl waren 13,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen 18 und 65 Jahren aufgerufen gewesen. Der Millionär und Geschäftsmann Noboa ist mit seinen 37 Jahren einer der jüngsten Präsidenten der Welt. Während seiner kurzen Amtszeit erlebte das Land eine deutliche Zunahme der Gewalt.

Seine Rivalin González wird von dem im Exil lebenden, aber immer noch einflussreichen, linken Ex-Präsidenten Rafael Correa unterstützt. Sie hat Anhänger vor allem in ärmeren Gesellschaftsschichten und in ihrer Heimatregion an der Pazifikküste. Noboa und González waren bereits bei der vorgezogenen Wahl 2023 gegeneinander angetreten. In einer Stichwahl im Oktober 2023 setzte sich Noboa dann knapp durch.

Noboa war gewählt worden, nachdem dessen Vorgänger Guillermo Lasso nach zwei Jahren im Amt das Parlament aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen angesetzt hatte. Da Noboa lediglich die reguläre Amtszeit von Lasso zu Ende führte, wird jetzt bereits jetzt erneut gewählt.

Kampf gegen erstarkte Drogenmafia

Das kleine, ehemals als relativ sicher geltende Ecuador hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Drehscheibe des internationalen Drogenhandels entwickelt. Kartelle und Banden kämpfen um Reviere und um Schmuggelrouten, über die Kokain und andere Drogen aus den Nachbarländern Kolumbien und Peru nach Europa, Australien und in die USA gelangen. Noboa versucht, hart gegen die Drogenkartelle vorzugehen. Seine Gegner werfen ihm aber unter anderem vor, dabei bewusst Menschenrechtsverletzungen in Kauf zu nehmen.

