Amtsenthebung gefordert

In Brasilien fordern Kirchenvertreter die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Jair Bolsonaro. Der Nationalrat der christlichen Kirchen Brasiliens (CONIC) und die kirchliche Kommission "Iustitia et Pax" werfen dem Staatschef in einer gemeinsam veröffentlichten Erklärung völlig unverantwortliches Handeln in der vom Coronavirus ausgelösten aktuellen "beispiellosen Krise" vor.

Anstatt das Land im Kampf gegen die Krankheit zu vereinen und anzuführen, "predige" Bolsonaro den Konflikt, setze auf Desinformation und leugne den wissenschaftlichen Wert der von Gesundheitsbehörden empfohlenen Maßnahmen, so die Vertreter mehrerer christlicher Kirchen, darunter Katholiken, Lutheraner, Orthodoxe und Anglikaner, in dem laut Kathpress auf der CONIC-Website abrufbaren Schreiben.

Kritisch verweisen die Kirchenvertreter auf die "ständige Opposition" Bolsonaros gegen von Gouverneuren und Bürgermeistern gesetzte Schritte zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Virus. Auch habe der Präsident sein Veto gegen ein Gesetz zur Nothilfe für Bedürftige eingelegt. Demokratische Institutionen und die Zivilgesellschaft müssten sich nun klar positionieren und zur Verteidigung der Demokratie rasch handeln, heißt es in dem Aufruf.