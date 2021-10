Ampel-Sondierung fast im Ziel: "Es entwickelt sich gut"

Die deutschen Ampel-Sondierer aus SPD, Grünen und FDP drücken aufs Tempo: Nach einer zehnstündigen Marathonsitzung am Montag und einer mehrstündigen Verhandlungsrunde gestern wollen die Teams am Freitag noch einmal zusammenkommen. Dann soll bereits entschieden werden, ob formell Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.

Die Verhandler äußerten sich gestern erstmals zum Stand der Sondierungen für eine mögliche Ampelkoalition. Insgesamt fiel dabei auf, dass der Optimismus überwiegt. Das liegt zum einen an den zahlreichen Schnittmengen zwischen den Parteien, die bereits gefunden wurden. Und das liegt andererseits auch am aktuellen Zustand der Unionsparteien CDU und CSU.

"Kann was Gutes werden"

"Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht. Und das ist gut gelungen", sagte etwa SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Er sei sich jedoch bewusst, dass "noch viel Strecke" vor den Parteien liege. Er sei sich jedoch sicher, dass die drei Parteien etwaige Hürden gemeinsam meistern könnten. "Ich glaube, das kann was Gutes werden", sagte Klingbeil abschließend. Ähnlich argumentierte Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion: "Es entwickelt sich gut."

Auch Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sprach von einer guten Atmosphäre bei den Gesprächen. "Die Menge an Gemeinsamkeiten ist größer geworden." Die Zahl der Differenzen habe abgenommen. Zugleich sagte Kellner wie seine beiden Kollegen, dass die drei Parteien weiter nicht öffentlich über Inhalte sprechen, sondern Vertraulichkeit wahren wollten. Die Stunde der Wahrheit liege "noch vor uns", sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing. "Wir werden die Beratungen der letzten Tage auswerten und zu Papier bringen, was wir gemeinsam tragen können."

"Schritt für Schritt vorgehen"

Volker Wissing sagte auf die Frage nach den Differenzen in der Steuer- und Finanzpolitik, dass man "Schritt für Schritt" vorgehen wolle. Alle drei Parteien betonten, dass man bei den Sondierungen noch nicht voll in die Details gehe.

Der weitere Fahrplan sieht nun vor, dass bis Freitag ein Papier vorliegen soll. Auf Basis dessen soll dann entschieden werden, ob formell Dreier-Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Über diese Grundsatzeinigung entscheiden dann die Gremien von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen.

Heute und auch morgen wird in kleineren Runden weiterverhandelt. Vizekanzler, Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird daran nicht teilnehmen. Er fliegt für wenige Stunden nach Washington, um am Treffen der G20-Finanzminister teilzunehmen.

Frauen in der CDU fordern mehr Mitsprache

Bei der geplanten Neuaufstellung der deutschen CDU haben die Frauen in der Partei deutlich mehr Mitsprache gefordert. „Wir haben seit Jahren zu wenig Frauen in Parlament und Partei. Wir müssen mehr werden“, sagte Nadine Schön, die bisherige Vize-Chefin der Bundestagsfraktion, gestern. Die 38-Jährige, die als eine Zukunftshoffnung der CDU gilt, zieht übrigens nur in den neuen Bundestag ein, weil die aktuelle Verteidigungsministerin und einstige Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auf ihr Mandat verzichtet hat.

Auch Annette Widmann-Mauz, Vorsitzende der „Frauen Union“, forderte mehr Einfluss für die Frauen: „Die Neuaufstellung der CDU Deutschlands kann inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen in der Partei gelingen“, sagte sie gestern dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“.