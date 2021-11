"Ampel"-Parteien arbeiten an neuen Corona-Regeln

Daher wollen die drei "Ampel"-Parteien SPD, Grüne und FDP, die derzeit über eine Koalition verhandeln, neue Vorgaben beschließen. Sie könnten bereits am 18. November im Bundestag beschlossen werden. Dort haben die drei Parteien seit der Wahl vom 26. September eine Mehrheit.

Der entsprechende Entwurf ist zwar noch in Diskussion, es sind aber bereits einige Details durchgesickert: So wird offenbar über eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen nachgedacht – unabhängig davon, ob geimpft oder ungeimpft. Beschleunigt werden soll außerdem die Drittimpfung. Anders als in Österreich denken SPD, Grüne und FDP derzeit nicht über eine bundesweite 2G-Regelung nach, darüber sollen künftig die Bundesländer entscheiden.

In Sachsen tritt bereits heute eine landesweite 2G-Regelung in Kraft. Im Freistaat gibt es aktuell eine sehr hohe 7-Tage-Inzidenz.