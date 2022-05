Amnesty: Mehr Todesstrafen im Vorjahr

Die Zunahmen seien "besorgniserregend". Mindestens 579 Menschen wurden hingerichtet, davon 24 Frauen. Das entspricht einer Zunahme von 20 Prozent gegenüber dem Jahr davor.

Für den Iran wurde die höchste Zahl an dokumentierten Hinrichtungen seit 2017 festgestellt. In Saudi-Arabien wurden doppelt so viele Menschen hingerichtet wie 2020. Hingegen hatten die USA die geringste Zahl an Exekutionen seit 1988. Mit der Aufhebung von Corona-Maßnahmen hätten Gerichte 2021 wieder mehr Todesurteile gefällt, so Amnesty. In manchen Ländern seien Exekutionen wieder an der Tagesordnung.