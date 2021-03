"Amerika wird am 4. Juli feiern", verspricht Joe Biden

US-Präsident Joe Biden machte in seiner ersten, sehr emotionalen TV-Ansprache vorsichtige Hoffnung: "Amerika kommt zurück. Den Unabhängigkeitstag am 4. Juli werden wir wieder feiern", sagte der US-Präsident nach 50 Tagen im Amt.

Nur 20 Minuten dauerte Bidens erste große Rede und sie sollte im Gegensatz zu seinem Vorgänger einfühlsam und ermutigend wirken. "Der einzige Weg, um unser Leben zurückzubekommen, ist, das Virus zu besiegen", sagte er und mahnte: Der Kampf sei noch nicht vorbei – aber der beste Weg zurück zur Normalität sei die Impfung. Ab 1. Mai sollen die Staffelungen aufgehoben sein und alle Erwachsenen eine Impfung erhalten können. Der Präsident rief die US-Bürger eindringlich dazu auf, sich impfen zu lassen. Jeder müsse seinen Teil dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen. "Ich brauche jeden Amerikaner, der seinen Beitrag leistet", sagte Biden.

Bis jetzt sind rund zehn Prozent der US-Bevölkerung vollständig geimpft. Das entspricht rund 33 Millionen Menschen. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, könnte der amerikanische Unabhängigkeitstag am 4. Juli ein Tag der Freude sein – mit kleinen Feiern im Familienkreis, Grillfesten im Garten. "Nach diesem langen, harten Jahr wird das diesen Unabhängigkeitstag, an dem wir nicht nur unsere Unabhängigkeit als Nation begehen, sondern auch damit beginnen, unsere Unabhängigkeit von diesem Virus zu begehen, zu etwas ganz Besonderem machen", sagte Biden.

Kurz vor seiner Ansprache setzte er mit der Unterschrift unter seinen "Rettungsplan" ein gigantisches, 1,9 Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Coronakrise in Kraft. Es soll die hart von der Pandemie getroffene US-Wirtschaft ankurbeln und Millionen Jobs schaffen. Die ersten Amerikaner sollen bereits am Wochenende einmalige Direktzahlungen in Höhe von 1400 Dollar bekommen.