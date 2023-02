 Als Putin den Krieg befahl

"Ein dunkler Tag für ganz Europa", titelten die OÖN am 25. Februar 2022, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin verkündet hatte, den Befehl für die von ihm so genannte "militärische Spezialoperation" in der Ukraine gegeben zu haben. Putins Hoffnung auf einen Sieg in dem von ihm befohlenen Angriffskrieg erfüllte sich nicht. Die Ukraine leistet, unterstützt durch den Westen, erbitterten Widerstand. Die russische Aggression brachte den Krieg nach Europa zurück, der zum Tod von zehntausenden Menschen, der Zerstörung ganzer ukrainischer Städte und schwersten wirtschaftlichen Schäden geführt hat. Ein Überblick über die Lage ein Jahr nach Kriegsbeginn.

Die Front: Die "aktive" Front verlaufe von Nord nach Süd auf etwa 1500 Kilometern, sagt der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj. Nach Angaben des Instituts für Kriegsstudien in Washington kontrollieren russische Truppen derzeit etwa ein Fünftel der Ukraine. Die ukrainische Armee hat rund 40 Prozent des von Russland zu Beginn der Invasion besetzten Gebietes zurückerobert, vor allem im Norden. Russland verstärkt derzeit seine Angriffe in der Ostukraine und versucht die 70.000-Einwohner-Stadt Bachmut in der Region Donezk einzunehmen.

Hunderttausende Gefallene: Nach US-Schätzungen sind bis zu 200.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden und 100.000 Soldaten auf Seiten der ukrainischen Armee. Andere westliche Schätzungen gehen von 150.000 Opfern auf jeder Seite aus.

Krieg gegen Zivilisten: Insgesamt sind westlichen Quellen zufolge in ersten Kriegsjahr zwischen 30.000 und 40.000 Zivilisten in der Ukraine umgekommen. Ende Jänner schätzte die UNO, dass mindestens 18.000 Zivilisten getötet oder verwundet wurden, aber wahrscheinlich sehr viel mehr. Die meisten seien durch russische Bombardierungen getötet worden. Die ukrainischen Behörden geben an, dass mindestens 400 Kinder ihr Leben verloren hätten. Nach Angaben von Kiew sind inzwischen 30 Prozent des ukrainischen Gebietes von Minen verseucht. Human Rights Watch beschuldigt ukrainische Truppen, Anti-Personen-Minen in der östlichen Region Isjum gelegt zu haben. Die Beseitigung der Landminen könnte Experten zufolge Jahrzehnte dauern.

Kriegsverbrechen: EU-Justizkommissar Didier Reynders spricht von bisher rund 65.000 registrierten mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Experten der UNO haben Russland vorgeworfen, in der Ukraine Kriegsverbrechen "in massivem Umfang" begangen zu haben, darunter Exekutionen, Folter und sexuelle Gewalt. Kiew gibt an, dass Moskau mehr als 16.000 Kinder nach Russland oder in Regionen deportiert habe, die von prorussischen Separatisten kontrolliert werden.

Millionen Flüchtlinge: Mehr als acht Millionen Ukrainer sind nach Angaben des UNHCR seit Kriegsbeginn geflüchtet, die meisten von ihnen nach Polen, wo 1,5 Millionen Menschen untergekommen sind, rund 92.000 kamen nach Österreich. Mehr als fünf Millionen Ukrainer wurden innerhalb des Landes vertrieben. Nach Angaben aus Moskau flohen fünf Millionen Menschen nach Russland. Die ukrainische Führung beschuldigt Russland, Zwangsevakuierungen vorgenommen zu haben.

Zerstörte Wirtschaft: Russland hat in den Wintermonaten gezielt Militärschläge auf das Stromnetz der Ukraine verübt, was zu massiven Ausfällen der Stromversorgung und Heizung führte. Die Weltbank schätzte im Oktober, dass die Wirtschaft des Landes 2022 um 35 Prozent geschrumpft sei. Die Kosten für den gesamten Wiederaufbau der Ukraine schätzen EU und Weltbank auf etwa 350 Milliarden Dollar.

Westliche Militärhilfe: Als Russland die Ukraine angriff, verfügte die ukrainische Armee über weitgehend veraltetes Gerät aus den Zeiten der Sowjetunion. Bis Jahreswechsel haben die westlichen Verbündeten, vor allem die USA, der Ukraine Militärhilfe im Umfang von fast 38 Milliarden Euro geleistet bzw. zugesagt, vor allem für Flugabwehrsysteme und schwere Waffen. Darin sind die im Jänner angekündigten Lieferungen von Leopard-Panzern aus Europa sowie Challenger- und Abrams-Panzern aus Großbritannien und den USA noch nicht enthalten. Die Ukraine fordert zudem die Lieferung von F16-Kampfflugzeugen, was der Westen bisher ablehnt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Heinz Steinbock Redakteur Innenpolitik Heinz Steinbock