Als Kind wollte Franziskus Fleischhauer werden

Ein Papst, der in einer live übertragenen TV-Diskussionssendung persönliche Fragen beantwortet – das hat Seltenheitswert. Fast sieben Millionen Italiener verfolgten am Sonntagabend die auf RAI 3 gesendete Talkshow "Che tempo che fa" ("Wie die Zeiten so sind"), in der Moderator Fabio Fazio Papst Franziskus interviewte.

Dabei gewährte der Heilige Vater persönliche Einblicke: Auf die Frage, ob er sich einsam fühle und ob er Freunde habe, antwortete Franziskus "Ja". "Ich brauche Freunde. Das ist ein Grund, der mich bewogen hat, nicht im Apostolischen Palast zu leben. Das ist ein einfacheres Leben für mich. Freunde geben mir Kraft. Ich habe wenige, aber echte Freunde", erzählte er.

Der Papst sprach auch von seiner Liebe zur Musik. Er liebe Klassiker und Tango. Er bestätigte, dass er als Jugendlicher auch Tango getanzt habe. Man sei kein Bewohner von Buenos Aires, wenn man nicht Tango tanze, scherzte der Papst.

Besuch in einem Plattenladen

In den vergangenen Wochen hatte Franziskus ein Plattengeschäft im Zentrum von Rom besucht. Er habe das renovierte Geschäft in Besitz von guten Bekannten gesegnet. Er hatte diesen Besuch privat halten wollen, doch ein Journalist, der vor dem Geschäft auf ein Taxi wartete, habe ihn erkannt und gefilmt, berichtete Franziskus.

Als Kind, erzählte der Pontifex, wollte er Fleischhauer werden. Mit seiner Großmutter sei er oft zum Markt gegangen. Der Fleischhauer habe stets Geld in eine Tasche gesteckt, daher wollte er diesen Beruf lernen, scherzte Franziskus. Später habe er sich intensiv mit Chemie befasst und auch in einem Labor gearbeitet.

"Ich hatte mich auf das Medizinstudium vorbereitet, doch mit 19 Jahren kam die Berufung und ich bin einem Seminar beigetreten", sagte Franziskus im Interview, das 50 Minuten dauerte.

Franziskus, der von seiner vatikanischen Residenz Santa Maria zugeschaltet wurde, beklagte im politischen Teil des Interviews die "Kultur der Gleichgültigkeit" im Umgang mit der Flüchtlingsfrage. Flüchtlinge seien Opfer von Kriegen, für die man jahrelang keine Lösungen finde. Als Beispiel nannte der Heilige Vater den Jemen. "Mit einem Jahr ohne Waffenproduktion könnte man die ganze Welt ernähren", so der Papst.

"Widerspruch der Schöpfung"

Krieg bezeichnete Papst Franziskus als "Widerspruch der Schöpfung": "Krieg bedeutet immer Zerstörung." Der heutige Umgang mit Migranten sei "kriminell". Der Papst prangerte die "Lager der Schlepper" in Libyen an.

"Jedes Land sollte bekanntgeben, wie viele Migranten es aufnehmen kann. Das ist eine Frage der Politik. So kann man für Gleichgewicht sorgen. Momentan herrscht Ungerechtigkeit, denn die Migranten landen alle in Italien und Spanien. Migranten müssen stets aufgenommen, begleitet und integriert werden", betonte der Papst.