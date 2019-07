"Alle sollen sich im Ton mäßigen"

Hitze ist Sergio Mattarella gewohnt: Italiens Präsident stammt aus Sizilien. Gestern, Montag, traf er zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Wien ein. Im vor Hitze glühenden Burghof wurde der 77-Jährige von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren empfangen.

Bei den Gesprächen zwischen den beiden Delegationen und der anschließenden Pressekonferenz ging es vor allem um den Konflikt um das Flüchtlings-Rettungsschiff "Sea Watch 3", deren Kapitänin Carola Rackete, wie berichtet, in Italien verhaftet wurde.

Er rufe alle handelnden Personen auf, "sich etwas im Ton zu mäßigen", um das tatsächliche Problem besser lösen zu können, sagte Mattarella. Vor allem der italienische Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega war zuletzt mit aggressiver Wortwahl aufgefallen.

Der frühere Verfassungsrichter Mattarella sagte: "Die italienische Justiz, die nun am Zug ist, ist völlig unabhängig, ich habe großes Vertrauen in sie." Insgesamt warnte er davor, dass sich die Migration zu einem "unaufhaltsamen" Phänomen entwickeln werde, "wenn es Europa nicht gelingt, es mit Intelligenz und gemeinsam mit Afrika systemisch und umfangreich in Angriff zu nehmen". Dazu gehöre auch, legale Einreisemöglichkeiten für Migranten zu finden.

Van der Bellen betonte, dass man um die demografische Entwicklung in Afrika und die Voraussetzungen für Migrationsströme Bescheid wisse. Die EU sei gut beraten, "sich dieses Themas wirklich anzunehmen – nicht nur durch Reden".

Mattarella traf am Nachmittag auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Das Treffen mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein musste wegen des EU-Gipfels auf heute verschoben werden.