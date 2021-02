Der 44-jährige Jurist hat sich in den vergangenen Jahren vor allem einen Namen im Anprangern von Korruption, insbesondere im Umfeld des Kremls, gemacht. Dafür nimmt er in Kauf, in Lebensgefahr zu geraten und nun erneut im Gefängnis zu landen. OÖN-Leitartikel: Machterhalt mit Brutalität Experten bezeichnen es als Phänomen russischer Realität, dass die liberal-demokratische Öffentlichkeit selten Fragen nach der Vergangenheit des Putin-Kontrahenten stellt. Im Speziellen geht es dabei um seine