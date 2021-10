Alexej Nawalny erhält den Sacharow-Preis

Der Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte des EU-Parlaments geht in diesem Jahr an den bekannten russischen Kremlkritiker Alexej Nawalny. Der 45-Jährige ist seit Anfang des Jahres in seiner Heimat eingesperrt, weil er Meldeauflagen aus einem früheren Strafverfahren nicht eingehalten haben soll.

"Alexej Nawalny hat unermüdlich gegen die Korruption des Regimes von Wladimir Putin gekämpft. Dies kostete ihn seine Freiheit und fast sein Leben", teilte EU-Parlamentspräsident David Sassoli gestern mit. Mit dem heutigen Preis werde seine immense Tapferkeit gewürdigt. Nawalnys Team reagierte mit großem Jubel in den sozialen Netzwerken: "Hurra!", twitterte Iwan Schdanow, ein enger Vertrauter des Oppositionspolitikers. Leonid Wolkow nannte die Auszeichnung "wohlverdient".

Der Sacharow-Preis wird seit 1988 vom EU-Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung soll am 15. Dezember in Straßburg überreicht werden.

Im Vorjahr wurden die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und weitere belarussische Aktivisten ausgezeichnet.