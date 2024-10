Alarm im ganzen Land: Iran feuert Raketen auf Israel

In ganz Israel, darunter auch in Jerusalem, sei Raketenalarm ausgelöst worden, teilte das Militär mit. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten die Attacke und betonten, dass dies die Vergeltung für den Tod von führenden Mitgliedern der Hamas und Hisbollah sei.

Die Armee hatte die Menschen in Israel kurz zuvor aufgerufen, sich auf einen "groß angelegten" iranischen Angriff vorzubereiten und sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Journalisten berichteten von Explosionen, die über Jerusalem zu hören waren.

Raketen über Tel Aviv. Bild: (APA/AFP/JACK GUEZ)

Schon in den Stunden davor attackierte die Hisbollah-Miliz mehrmals den Großraum Tel Aviv mit Raketen. Am Abend heulten in Zentralisrael Armeeangaben zufolge die Sirenen. Ein Geschoss aus dem Libanon sei abgefangen worden. Zuvor waren laut Militär mehrere Geschosse in offenen Gebieten im zentralen Abschnitt Israels eingeschlagen.

Die Hisbollah hatte zuvor mitgeteilt, sie habe eine Salve von Raketen des Typs "Fadi-4" auf den Flughafen Sde Dov bei Tel Aviv abgefeuert. Dieser ist allerdings bereits vor mehreren Jahren geschlossen worden. Bei einem Raketenangriff der Hisbollah auf den Großraum waren tagsüber auch mehrere Menschen verletzt worden. Raketenteile schlugen auf einer Schnellstraße ein und trafen einen Passagierbus.

Guterres fordert Waffenstillstand

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rief indes zu einem sofortigen Waffenstillstand im Libanon auf. Souveränität und territoriale Integrität des Landes müssten respektiert werden, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric. "Ein umfassender Krieg muss im Libanon um jeden Preis vermieden werden."

Vor der jemenitischen Hafenstadt Hodeidah im Roten Meer wurden währenddessen zwei Schiffe von Raketen und einer Seedrohne getroffen. Dies teilten maritime Sicherheitsbehörden aus Großbritannien mit. Die mit dem Iran verbündete militante Houthi-Miliz reklamiert den Angriff auf eines der Schiffe für sich. Die Besatzungen der beide Schiffe sind nach Angaben ihrer jeweiligen Betreiber in Sicherheit.

Flüge gestrichten

Aufgrund der aktuellen Lage umfliegt die AUA den iranischen, irakischen und jordanischen Luftraum bis einschließlich 2. Oktober. Das bedeutet, dass der Austrian Airlines Flug von und nach Erbil am Mittwoch gestrichen werden muss. Betroffene Fluggäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück. Die Verbindungen von und nach Tel Aviv sind bis einschließlich 31. Oktober ausgesetzt. Nach Teheran finden bis einschließlich 14. Oktober keine Flüge statt, teilten die Austrian Airlines mit.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

