AKW hängt nur noch an Reserveleitung

Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine ist am Wochenende erneut vom Netz genommen worden. Die "Internationale Atomenergiebehörde" (IAEA) teilte am Samstag mit, die Verbindung zwischen der letzten verbleibenden Hauptstromleitung des Kraftwerks und dem Versorgungsnetz sei unterbrochen worden. Die IAEA sei darüber informiert worden, dass die Anlage weiter Strom über eine Reserveleitung liefere.

"Ein Reaktor arbeitet noch und produziert demnach Strom sowohl für die Kühlung als auch für andere wesentliche Sicherheitsfunktionen der Anlage und für Haushalte, Fabriken und andere", hieß es in der IAEA-Mitteilung weiter. Laut der in Wien beheimateten UNO-Organisation verfügte das AKW ursprünglich über insgesamt vier Hauptstromleitungen. Drei davon seien schon "früher während des Konflikts" abgeschnitten worden.

Dauer der Mission noch unklar

Die Dauer des Aufenthaltes der internationalen Atomexperten im AKW Saporischschja ist noch unklar. "Was die Mission angeht, so wird sie vorläufig bis 5. September funktionieren", sagte Wladimir Rogow, einer der russischen Besatzer, am Sonntag. "Und am 6. September ziehen sie ab. Das ist noch vorläufig. Sie können ihren Aufenthalt verlängern", sagte er.

Die Inspekteure sind seit Donnerstag in der Anlage. IAEA-Chef Rafael Grossi sprach von einer "dauerhaften Mission". Der argentinische Diplomat sagte, seine Organisation habe alles gesehen, "was ich sehen wollte". Es sei "inakzeptabel, dass auf das AKW geschossen" werde. Einschusslöcher habe man "mehrfach" gesehen. Wichtig sei, dass die IAEA dort sei: "Der Unterschied zwischen dort sein und nicht dort sein ist wie Tag und Nacht", so Grossi.