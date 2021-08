Afghanistan: Taliban-Milizen erobern wichtige Provinzhauptstadt Kunduz

Nach zwei Tagen heftiger Kämpfe konnten die Islamisten gestern die wichtige Provinzhauptstadt Kunduz im Norden des Bürgerkriegslandes einnehmen. Das ist einer ihrer wichtigsten Erfolge, seit die internationalen Truppen mit ihrem Abzug begonnen haben.

"Die Stadt Kunduz inklusive aller Einrichtungen für die Provinz ist an die Taliban gefallen", sagte Ghulam Rabani Rabani, der Provinzrat in Kunduz, gestern der "Süddeutschen Zeitung". Damit brachten die Taliban innerhalb von nur drei Tagen vier Provinzhauptstädte unter ihre Kontrolle. Gestern am Abend fiel dann noch Talokan, die Hauptstadt der Provinz Tachar an die Islamisten.

Der Vormarsch der Taliban im Norden Afghanistans könnte sich als Wendepunkt im Kampf mit der Regierungsarmee erweisen. Der Norden gilt nämlich seit langem als Hochburg des Widerstands gegen die Islamisten. Die Region ist Heimat mehrerer Milizen und für die afghanischen Streitkräfte bedeutendes Rekrutierungsgebiet. Zudem ist die Stadt ein wichtiges Handelszentrum nahe der Grenze zum Nachbarland Tadschikistan.

Die Taliban hatten Kunduz bereits 2015 und 2016 kurzzeitig eingenommen. Beide Male wurden die Islamisten mit US-Luftangriffen zurückgedrängt. Auch aktuell fliegen die USA Luftschläge – noch. Denn die US-Truppen sind praktisch schon aus dem Land abgezogen. Die Flieger steigen außerhalb Afghanistans auf. "Das heißt: Es gibt nicht mehr genügend Mittel, um jede angegriffene Stadt des Landes zu verteidigen", schrieb die "New York Times".

"Totales Chaos" in der Stadt

Laut dem Verteidigungsministerium in Kabul starteten die Regierungstruppen umgehend eine Offensive zur Rückeroberung wichtiger Einrichtungen in Kunduz. "Einige Gebiete, darunter jene mit den Gebäuden des nationalen Radios und Fernsehens, wurden von den terroristischen Taliban geräumt", hieß es in einer Mitteilung. Die Stadt befinde sich im "totalen Chaos", berichtete ein Einwohner.

Zuvor war bereits Sar-i Pul in der gleichnamigen Provinz an die Islamisten gefallen, bestätigten die Provinzräte Asadullah Khuram und Mohammad Noor Rahmani den internationalen Agenturen. Laut den Behördenvertretern haben die Taliban in Sar-i Pul nun die wichtigsten Regierungsgebäude unter ihrer Kontrolle. Alle Vertreter der Regierung hätten sich in eine Militärbasis rund einen Kilometer vom Zentrum der Stadt zurückgezogen, die belagert sei. Die Taliban würden Mörsergranaten auf die Basis feuern. Am Freitag war die kleine Provinzhauptstadt Zaranj in Nimroz an der iranischen Grenze praktisch kampflos an die Taliban gefallen.

Am Samstag folgte die Stadt Sheberghan in Jowzjan im Norden, Machtsitz des umstrittenen ehemaligen Kriegsfürsten und Ex-Vizepräsidenten Abdul Rashid Dostum, eine führende Anti-Taliban-Figur.

Gezielte Tötung von Piloten

Seit dem Beginn des Abzugs der US- und NATO-Truppen Anfang Mai haben die Taliban in mehreren Offensiven massive Gebietsgewinne verzeichnet, mittlerweile halten sie bereits die Hälfte aller Bezirke des Landes. Die Islamisten eroberten zudem mehrere Grenzübergänge. Die US-Militärmission in Afghanistan endet am 31. August. Der Abzug ist US-Angaben zufolge zu mehr als 95 Prozent abgeschlossen.

Unterdessen wurde bekannt, dass die Taliban gezielt Jagd auf Piloten der afghanischen Armee machen. Erst am Samstag wurde wieder ein Pilot der Luftwaffe getötet, der in Zivil unterwegs war. Hamidullah Asimi habe in seinem Auto gesessen, als eine an dem Fahrzeug platzierte Bombe explodiert sei, teilten die afghanischen Behörden mit. Bei dem Anschlag in der Hauptstadt Kabul seien auch fünf Zivilisten verletzt worden. Ein Sprecher der Taliban erklärte kurz darauf, Kämpfer seiner Organisation hätten Asimi getötet.

Luftwaffe überlebenswichtig

Reuters hatte im Juli unter Berufung auf afghanische Regierungskreise berichtet, die Taliban hätten inzwischen mindestens sieben Piloten der afghanischen Luftwaffe getötet. Die Extremisten hatten erklärt, sie hätten das Ziel, Piloten zu töten, die von den USA ausgebildet wurden. Aus dem Umfeld der afghanischen und der US-Regierung hatte es geheißen, die Taliban wollten sich so Vorteile im Kampf um das Land verschaffen.

Die Taliban selbst haben keine Luftwaffe. Für die von westlichen Ländern unterstützte afghanische Regierung ist die Luftwaffe indes sehr wichtig. So kann sie Taliban-Kämpfer angreifen und afghanischen Bodentruppen Luftdeckung bieten. Die Ausbildung der Piloten benötigt Jahre, entsprechend schwer sind sie zu ersetzen.

In einem Bericht des US-Sonderberichterstatters für Afghanistan an den US-Kongress hatte es zuletzt geheißen, die afghanische Luftwaffe stehe unter starkem Druck. So sei die Verfügbarkeit der UH-60-Kampfhubschrauber im Juni auf 39 Prozent gesunken, weniger als die Hälfte der Rate, die es noch im April und Mai gegeben habe. Das afghanische Militär erhalte inzwischen kaum noch US-Unterstützung aus der Luft.