Afghanistan: Massenhinrichtungen, Unterdrückung von Frauen und Einschüchterungen

Nach außen geben sich die radikal-islamistischen Taliban gemäßigt – doch nun häufen sich die Berichte über schwerste Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan. Darunter seien Massenhinrichtungen von Zivilisten und Angehörigen regierungstreuer Sicherheitskräfte, sagte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet.

Auch die Lage der Frauen hat sich dramatisch zugespitzt. Der Bewegungsspielraum von Frauen sei in manchen Regionen eingeschränkt worden, Mädchen dürften teils nicht mehr zur Schule gehen, sagte Bachelet. Friedliche Proteste würden unterdrückt und Minderjährige zum Waffendienst geholt.

Die Berichte seien glaubhaft, betonte die UNO-Hochkommissarin. "Es bestehen gravierende Risiken für Frauen, Journalisten und die neue Generation von Leitfiguren der Zivilgesellschaft, die in den vergangenen Jahren in Erscheinung traten", sagte Bachelet. "Afghanistans unterschiedliche ethnische und religiöse Minderheiten sind ebenfalls der Gefahr von Gewalt und Unterdrückung ausgesetzt", warnte sie.

Auch der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) liegen Berichte über "standrechtliche Erschießungen" durch die Taliban vor. Bei den mutmaßlichen Opfern handle es sich um frühere afghanische Regierungsmitarbeiter und Sicherheitskräfte, sagte die Vizedirektorin für HRW in Asien, Patricia Gossman. Viele dieser Vorfälle fänden zufolge außerhalb der Hauptstadt Kabul in den afghanischen Provinzen statt.

Unterdessen festigten die radikal-islamistischen Taliban-Kämpfer ihre Macht in Afghanistan. Gestern eroberten sie im Norden des Landes drei weitere Bezirke, die noch unter der Kontrolle lokaler Milizen standen. Zudem begannen sie mit der Bildung einer neuen Regierung und der Nennung von ersten Ministernamen. Die Taliban erhoffen sich damit eine rasche internationale Anerkennung und vor allem den Zugang zu internationalen Hilfsgeldern.

EU vervierfacht Hilfsgelder

Die Europäische Union, die bereits massive Angst vor einer neuen Massenflucht aus Afghanistan hat, will ihre Hilfsgelder für afghanische Staatsbürger nun auf mehr als 200 Millionen Euro vervierfachen, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ankündigte. Zur Bedingung für die Auszahlung werde allerdings die Achtung der Menschenrechte und insbesondere der Rechte von Frauen gemacht.

Ein Wettlauf gegen die Zeit

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. In Afghanistan warten noch immer Tausende westliche Staatsbürger und Ortshelfer, in Sicherheit gebracht zu werden. Doch scheint es kaum mehr möglich, sie alle außer Landes zu fliegen. Die Staats- und Regierungschefs der G7 suchten gestern in einem Onlinegipfel nach einer Lösung. US-Präsident Joe Biden betonte einmal mehr, am Afghanistan-Abzug bis zum 31. August festzuhalten. Die G7 appellierten jedoch an die Taliban, eine sichere Ausreise auch danach zu garantieren.

Die meisten EU-Staaten zeigten sich aber bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, auch wenn sie anders als London noch keine festen Kontingente zugesagt haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte dafür geworben, neben Ortskräften auch Menschenrechtsaktivisten und Journalisten in Sicherheit zu bringen – Slowenien, Österreich und Ungarn lehnten das aber ab.