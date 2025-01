Affäre mit einem Spion: "Pablo" war in Wahrheit Russe

Hätte Schanna nicht sofort Verdacht schöpfen können, als der bärtige Pablo mit dem glatt rasierten Schädel und dem Che-Guevara-Blick sie bei einer Veranstaltung des Europarates 2016 in Straßburg um ein Interview bat? Der Reporter der baskischen Regionalzeitung sprach sie in „perfektem“ Russisch an, doch seine Bitte kam ihr sinnlos vor, erzählte die Tochter des ermordeten russischen Oppositionsführers Boris Nemzow kürzlich der YouTube-Bloggerin Katerina Gordejewa in einem Interview: