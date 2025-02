AfD nimmt umstrittene Politiker in ihre Fraktion auf

152 Mandatare statt 77: Die Rechtsaußenpartei AfD wird im künftigen Bundestag fast doppelt so stark vertreten sein wie bisher. Bei ihrer ersten Sitzung am Dienstag bestätigten die Abgeordneten das Fraktions-Führungsduo Alice Weidel und Tino Chrupalla mit großer Mehrheit im Amt – und nahmen auch höchst umstrittene Abgeordnete in die Fraktion auf. Einer von ihnen ist Matthias Helferich. Der gebürtige Dortmunder war zwar schon in der Vergangenheit Mitglied des Bundestags. 2021 verweigerte