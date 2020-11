Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed hat die Anführer der abtrünnigen Region Tigray aufgefordert, sich innerhalb von 72 Stunden zu ergeben. Anderenfalls werde das Militär weiter vorrücken und mit der "finalen Phase" der Offensive beginnen. "Bringt euch alle in Sicherheit" – das ist die Botschaft, die Äthiopiens Regierung an die Zivilbevölkerung in Tigray sendet. Seit Anfang des Monats kämpft die Armee im Norden des Landes gegen Truppen der so genannten Volksbefreiungsfront TPLF. Jetzt