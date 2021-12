Es spielt sich vor unserer Haustüre ab – und doch wird kaum Notiz davon genommen: In Bosnien-Herzegowina ist die Angst groß, wieder in einen Krieg zu schlittern. 1995 scheint zwar lange her. Damals, am Ende des dreijährigen Krieges in Bosnien, waren mehr als 100.000 Tote zu beklagen, vor allem auf Seiten der Bosniaken, also der bosnischen Muslime. Doch die Sorgen der Menschen wieder aufkommen lässt vor allem ein Mann: Milorad Dodik.