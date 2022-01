"Absoluter Witz": Deutschland liefert 5000 Militärhelme und verärgert Kiew

Schwere Verstimmung zwischen Deutschland und der Ukraine: Angesichts eines drohenden russischen Angriffs versucht die Ukraine rasch noch aufzurüsten. Während andere Verbündete wie etwa die USA, Großbritannien oder die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen Waffen zugesagt oder sogar bereits geliefert haben, steht Deutschland auf der Bremse.

Gestern hat die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht angekündigt, dass man der Ukraine 5000 Militärhelme liefern werde. "Das ist ein ganz deutliches Signal: Wir stehen an eurer Seite", sagte die SPD-Politikerin. In der Ukraine löste das Unverständnis und Ärger aus: "Das ist eine reine Symbolgeste und nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, es ist nicht einmal ein Trostpflaster", sagte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk gestern in Berlin. "Die Ukraine erwartet eine 180-Grad-Wende der Bundesregierung, einen Paradigmenwechsel."

Noch schärfere Kritik kam vom Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko: "Das ist ein absoluter Witz! Was will Deutschland als Nächstes zur Unterstützung schicken? Kopfkissen?", sagte der frühere Profiboxer der "Bild"-Zeitung.

Laut deutschen Medienberichten hatte die Ukraine kürzlich um jeweils 100.000 Helme und Gefechtswesten gebeten. Botschafter Melnik hatte von Deutschland zudem die Lieferung von Kriegsschiffen und Luftabwehrsystemen gefordert.

Verhandlungen in Paris

Unterdessen wird weiterhin versucht, auf diplomatischem Wege eine friedliche Lösung des Ukraine-Konfliktes zu erreichen: In der französischen Hauptstadt traf man sich gestern erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder im so genannten Normandieformat – also das Quartett Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine. Laut dem Elysee-Palast ging es bei dem Treffen auf Beraterebene "um humanitäre Maßnahmen und Zukunftsüberlegungen der Ukraine". Außerdem wollte man ein Datum finden, an dem die Ukraine mit den kremltreuen Separatisten über einen Sonderstatus für die Region Donbass verhandelt. Kiew lehnte dies bisher offiziell ab. Sie sieht Moskau und nicht die Separatisten als Verhandlungspartner.

Die Stärke der im Grenzgebiet zur Ukraine stationierten russischen Truppen ist nach Einschätzung der Regierung in Kiew bisher nicht ausreichend für einen Großangriff. Russland habe bedeutende Kräfte "entlang der Grenze und in besetzten Gebieten der Ukraine" zusammengezogen, was "eine direkte Bedrohung" darstelle, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Doch "für eine groß angelegte Offensive entlang der gesamten ukrainischen Grenze" reichten sie noch nicht aus.

"Moskau will destabilisieren"

Kuleba schloss nicht aus, dass Russland die Truppenstärke bald auf ein für einen Großangriff ausreichendes Niveau erhöhen könnte. Allerdings arbeite der Kreml vor allem an einer "Destabilisierung" der Ukraine mit "Panikmache, Druck auf das ukrainische Finanzsystem und Cyberangriffen".

Russlands Präsident Wladimir Putin "wäre zufrieden, wenn dieser Plan aufginge und er keine militärische Gewalt anwenden müsste", sagte der Außenminister.

Das Normandie-Format

Dem Normandie-Format gehören Deutschland, Frankreich, Russland und die Ukraine an; Ziel ist die Befriedung des Konflikts in der Ostukraine. Dort stehen sich seit 2014 prorussische Separatisten und die ukrainische Armee in einem militärischen Konflikt gegenüber.

Die Bezeichnung geht auf den Ort des ersten Treffens in dieser Zusammensetzung zurück: Dieses fand am 6. Juni 2014 in der Ortschaft Ouistreham am Rande der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie statt.

Der bisher größte Verhandlungserfolg des Normandie-Quartetts ist das Minsker Abkommen von 2015, aus Vermittler-Sicht der zentrale Leitfaden für eine friedliche Konfliktbeilegung. Kiew und Moskau werfen einander aber regelmäßig vor, dagegen zu verstoßen.