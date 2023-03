Abschied und Machtdemonstration

In der Großen Halle des Volkes herrscht wie immer Harmonie, wenn sich die Delegierten zum Nationalen Volkskongress versammeln, draußen allerdings ist diesmal dicke Luft angesagt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, die Smogwerte in Peking sind schlecht wie schon lange nicht mehr. Also drinnen hui, außen pfui – und damit dürfte auch die politische Weltlage aus der Sicht Chinas ganz treffend beschrieben sein.