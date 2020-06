Abrüstungsgespräche in Wien gehen weiter

Die Gespräche mit Russland sollten vorerst auf Arbeitsgruppenebene in Wien fortgeführt werden. Er stellte auch ein nächstes Treffen der Chefverhandler in der Bundeshauptstadt in Aussicht. "Wir werden sie weiterhin einladen", sagte der US-Sondergesandte für Rüstungskontrolle in Wien vor Journalisten mit Blick auf Peking. China habe eine Verpflichtung, sich den Abrüstungsgesprächen zwischen den USA und Russland anzuschließen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.