Abgeordneter löste mitten in Shutdown-Drama Feueralarm in US-Kongress aus

Republikaner reagierten erbost auf den Vorfall und warfen Bowman vor, dass er so die Abstimmung über den Übergangshaushalt im Repräsentantenhaus verzögern wollte. Dieser verhindert einen sogenannten Shutdown.

Die Demokraten in der Parlamentskammer hatten zuvor moniert, nicht genug Zeit zum Lesen des Textes zu haben. "Als ich heute zu einer Abstimmung eilte, kam ich zu einer Tür, die normalerweise für Abstimmungen geöffnet ist, sich aber heute nicht öffnen ließ", teilte der Demokrat am späten Samstagabend (Ortszeit) schließlich mit. "Es ist mir peinlich, zuzugeben, dass ich den Feueralarm ausgelöst habe, weil ich fälschlicherweise dachte, er würde die Tür öffnen", hieß es in einer Erklärung, die unter anderem dem Sender CNN vorlag. Er habe aber "in keiner Weise versucht, die Abstimmung zu verzögern", teilte Bowman weiter mit. "Ich habe dringend versucht, eine Abstimmung zu erreichen."

Der Vorfall sorgte zuvor für Empörung in den höchsten Reihen der Republikaner. "Dies sollte nicht ungestraft bleiben. Das ist eine Blamage", sagte der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Etliche Republikaner forderten eine Untersuchung des Vorfalls - einige sprachen sich US-Medien zufolge dafür aus, dass Bowman des Kongresses verwiesen werde. Für eine derartige Maßnahme dürfte es allerdings keine Mehrheit im Repräsentantenhaus geben.

