Abgeordnete in Jordanien prügeln sich wegen Frauenrechten

Das zeigen Videoaufnahmen, die Plenardebatte wurde live übertragen. Nach Angaben von CNN ging es dabei um eine Änderung der Verfassung, die Frauenrechte stärken sollte. Demnach sei der Streit zwischen zwei konservativen Abgeordneten ausgebrochen, andere Parlamentarier mischten sich ein.

Die Änderung habe vorgesehen, sowohl Frauen als auch Männer künftig in der Verfassung anzusprechen. Bisher wird in der jordanischen Verfassung das generische Maskulinum verwendet. Laut CNN wurde die Entscheidung nach den Handgreiflichkeiten vertagt. Die Neuerung ist Teil eines Reformprogramms, das von König Abdullah II. unterstützt wird und Jordanien modernisieren soll. Frauen sind in vielen Bereichen des Lebens bereits rechtlich gleichgestellt, allerdings nicht überall. Nur ein Mann kann derzeit beispielsweise die Staatsbürgerschaft an seine Kinder vererben.