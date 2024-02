Abbas fordert Verhandlungen

Die Islamistenorganisation solle einem solchen Abkommen zustimmen, um das palästinensische Volk zu schützen und einen israelischen Angriff auf die Stadt Rafah zu verhindern, sagte Abbas laut palästinensischer Nachrichtenagentur Wafa.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte dem Militär den Befehl erteilt, der Regierung Pläne für eine Offensive in Rafah sowie für die Evakuierung der dortigen Bevölkerung vorzulegen. Es gehe darum, dort die letzten Kampfeinheiten der islamistischen Hamas zu zerschlagen. Eine Militäroffensive in Rafah, das ganz im Süden des Gazastreifens liegt und an Ägypten grenzt, gilt als hochproblematisch. Dort, wo vor dem Krieg rund 300.000 Einwohner lebten, sollen sich derzeit 1,3 Millionen Menschen aufhalten.

