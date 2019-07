Abbas droht mit Aufkündigung der Friedensverträge

Neue Verschärfung im Nahost-Konflikt: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat angekündigt, dass die palästinensische Autonomiebehörde keines der mit Israel vereinbarten Abkommen mehr umsetzt. Die Palästinenserführung habe die Entscheidung getroffen, die Abkommen mit Israel "nicht mehr anzuwenden", sagte Abbas in einer Rede in Ramallah. Ein neues Komitee solle untersuchen, wie die Entscheidung konkret umgesetzt werden könne.

Bereits in der Vergangenheit hatten Vertreter der Palästinenser mit der Beendigung der mit Israel geschlossenen Abkommen gedroht. Die Drohungen wurden allerdings nie konkret umgesetzt. Vor allem die Zusammenarbeit mit der israelischen Armee und dem Geheimdienst ging de facto stets weiter. Doch so eindeutig wie diesmal hatte sich Abbas noch nie geäußert. Das israelische Außenministerium wollte sich zunächst nicht zu Abbas’ Drohung äußern. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas hingegen begrüßte die Entscheidung von Abbas. In einer Stellungnahme sprach die im Gazastreifen herrschende Organisation von "einem Schritt in die richtige Richtung".

Anlass für Abbas’ Ankündigung war die Zerstörung von Häusern in Ost-Jerusalem durch die israelische Armee. Die Europäische Union und das UNO-Nothilfebüro OCHA hatten den Abriss der Gebäude, die nahe der israelischen Sperranlage standen, scharf verurteilt. Nach EU-Angaben befand sich der Großteil der Häuser auf Flächen, die unter palästinensischer Verwaltung stehen. Israel begründete den Schritt mit Sicherheitserwägungen.

Israel und die Palästinenser hatten 1993 den ersten Friedensvertrag unterzeichnet. Verhandlungen über eine dauerhafte Friedensregelung liegen jedoch seit 2014 brach. Die mangelnden Fortschritte und der fortwährende Ausbau israelischer Siedlungen sorgen in den Palästinensergebieten für enorme Frustration.

Die finanzielle Lage der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) hatte sich zuletzt dramatisch verschlechtert, nachdem keine Steuereinnahmen von Israel mehr an die Palästinenser fließen. Israel sammelt im Auftrag der PA Steuern und Zölle ein und überweist diese anschließend. Anfang des Jahres hatte Israel allerdings beschlossen, von der Summe den Betrag abzuziehen, den die Palästinenser an Häftlinge in israelischen Gefängnissen und Hinterbliebene von Attentätern zahlen. Aus Protest entschied Abbas, auch den übrigen Betrag abzulehnen. Insgesamt zahlte Israel bis dahin rund 177 Millionen Euro pro Monat, was rund 60 Prozent des Gesamtbudgets der PA ausmachte.