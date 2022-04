"Ab nach Ruanda": Großbritannien verschärft seine Asylpolitik

Großbritannien wolle Asylsuchende nach Ruanda deportieren, gab der britische Premierminister Boris Johnson bekannt. Um die Flüchtlingskrise im Ärmelkanal in den Griff zu bekommen, sollen demnächst vor allem junge Männer, die in Booten oder per Lastwagen ins Königreich gelangen, umgehend in die rund 7000 Kilometer entfernte ostafrikanische Republik ausgeflogen werden. Damit verschärft Großbritannien seine Asylpolitik und setzt auf Abschreckung. Kritiker nennen das Vorhaben "grausam".

Als Grund für das drastische Vorgehen nannte Johnson die Situation im Ärmelkanal. Immer mehr Bootsflüchtlinge wagen die riskante Überfahrt in Schlauchbooten von Frankreich oder Belgien aus. Die Zahlen sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Kamen 2018 gerade einmal 297 Flüchtlinge über diese Route ins Königreich, waren es im letzten Jahr 28.256. Für dieses Jahr rechnet Innenministerin Priti Patel mit 65.000 Flüchtlingen.

Der politische Druck ist hoch

Im europäischen Vergleich ist das nicht viel. Doch in Großbritannien schaffen es Bilder von Flüchtlingen in Schlauchbooten regelmäßig auf die Titelseiten. Es ist ein Aufreger-Thema, das großen politischen Druck erzeugt. Innenministerin Priti Patel, die ihr Image als Rechtsauslegerin in der Konservativen Partei zu verteidigen hat, setzt ganz auf eine scharfe Anti-Migrations-Politik. Vor zwei Jahren hatte sie erwogen, Militärschiffe gegen die Schlauchboote einzusetzen. Die Idee, Flüchtlinge auszulagern, ist auch nicht neu. Patel wollte Asylbewerber auf die Ascension Island, nach Albanien oder nach Ghana schicken. Alle haben dankend abgewunken.

Jetzt also Ruanda. Der Staat in Ostafrika hat nicht die beste Reputation, wenn es um Menschenrechte geht. 2018 erschoss die dortige Polizei ein Dutzend unbewaffnete Flüchtlinge, die gegen die Kürzung ihrer Lebensmittelrationen protestiert hatten. "Willkürliche Inhaftierung, Misshandlung und Folter in offiziellen und inoffiziellen Gefängnissen ist weitverbreitet", urteilte "Human Rights Watch" und ist sich mit einer Einschätzung des US-Außenministeriums einig. Premier Johnson dagegen pries Ruanda als "eines der sichersten Länder in der Welt". Seine Regierung wird 120 Millionen Pfund pro Jahr dafür zahlen, dass Ruanda Flüchtlinge übernimmt und die Asylverfahren durchführt.

"Unmoralisch"

Die Pläne haben in Großbritannien zu heftiger Kritik geführt. Labour-Chef Keir Starmer nannte sie "undurchführbar, unmoralisch und wucherisch". Tatsächlich sind die Kosten für die Überführung und Unterbringung hoch, Schätzungen gehen von bis zu 3000 Pfund pro Flüchtling aus. Auch Enver Solomon vom "Refugee Council" wies auf die hohen Kosten von bis zu 1,4 Milliarden Pfund jährlich für den Steuerzahler hin. Davon abgesehen sei der Plan "grausam", sagte er: "Es wird wenig dabei helfen, verzweifelte Menschen abzuhalten oder Menschenschmuggler zu stoppen. Aber es wird zu mehr Leid führen."