Ab Mitte Juni offene Grenzen zu Tschechien, Slowakei und Ungarn

Ebenfalls Mitte Juni wollen auch Österreich, Tschechien, die Slowakei und Ungarn ihre Grenzen zueinander abgestimmt öffnen. "Wir wollen diesen gemeinsamen Weg gehen und auch Ungarn mit an Bord nehmen", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (VP) gestern nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus Tschechien und der Slowakei.

Am weitesten sollen die Gespräche mit Tschechien fortgeschritten sein. Mit der Slowakei und Ungarn werde es in den kommenden Tagen weitere Videokonferenzen geben. Die Entscheidung könne schon nächste Woche fallen. Dann könne das "konkrete Datum der Grenzöffnung" genannt werden, sagte Schallenberg, der "die sehr guten Infektionszahlen unserer Nachbarländer" lobte. Bisher wurden nur die Grenzkontrollen gegenüber diesen drei Ländern gelockert, nicht aber die Einreisebeschränkungen.

Kroatien will ab 1. Juni öffnen

Auch Kroatien bemüht sich derzeit laut Medienberichten um bilaterale Vereinbarungen mit Österreich. Nachdem die Grenzöffnung bereits mit Slowenien vereinbart wurde, sollen mit 1. Juni auch Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei sowie später Deutschland folgen, hieß es am Dienstag. Im September könnten dann auch chinesische Touristen in das Adrialand kommen. Kroatien erlaubt bereits seit zehn Tagen EU-Bürgern, die an der Grenze die Reservierung für eine Ferienunterkunft nachweisen, die Einreise ohne Selbstisolierung. Allerdings können Österreicher nicht nach Slowenien, weil das Land am Sonntag wieder Einreisebeschränkungen verhängt hat.

