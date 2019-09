Ab heute keine Beschränkungen mehr für die Atomforschung im Iran

Es hat sich lange angekündigt, nun macht der Iran ernst: Die Islamische Republik rückt weiter von dem 2015 in Wien geschlossenen Atomabkommen ab und hält sich ab heute nicht mehr länger an die vereinbarte Beschränkung seiner nuklearen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten.

Präsident Hassan Rohani sagte in einer Fernsehansprache, die iranische Atomenergiebehörde solle "umgehend" alle erforderlichen Maßnahmen im Forschungs- und Entwicklungsbereich ergreifen und sich an "alle Verpflichtungen in dem Bereich" nicht mehr halten.

Raschere Uran-Anreicherung?

Rohani versicherte zugleich, dass die Vertragspartner des Abkommens zwei Monate Zeit haben würden, den Atomdeal vertragsgerecht umzusetzen. In dem Fall werde auch der Iran das Atomabkommen wieder einhalten, betonte Rohani nach Angaben seines Webportals. Die USA waren 2018 einseitig aus dem internationalen Abkommen ausgestiegen. Die anderen Vertragspartner, darunter auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien, versuchen, die Vereinbarung zu retten. Was genau die iranische Atomorganisation ab heute unternehmen soll, sagte der Präsident nicht.

Zuvor war die Rede von schnelleren Zentrifugen, mit denen das Land den Anreicherungsgrad von Uran auf 20 Prozent erhöhen könnte. Die vom Atomabkommen erlaubte Obergrenze beträgt nur 3,67 Prozent. Der Anreicherungsgrad ist ein zentraler Punkt des Atomabkommens, das ein iranisches Atomwaffenprogramm verhindern soll. Für den Bau von Atombomben wird auf 90 Prozent angereichertes Uran benötigt. Die Anreicherung von 20 auf 90 Prozent gilt jedoch als relativ kurzer Weg.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind extrem gestiegen, seitdem US-Präsident Donald Trump das Ausscheiden seines Landes aus dem Abkommen angeordnet hat. Teheran hielt sich trotz neuer US-Sanktionen ein Jahr lang weiter an das Abkommen.

