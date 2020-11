Ab Donnerstag: Tschechien lockert Coronamaßnahmen schrittweise

Noch vor wenigen Wochen hat Tschechien die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen in Europa verzeichnet. Nach dem verhängten strengen Lockdown hat sich nun die Lage etwas entspannt. In einer außerordentlichen Kabinettssitzung hat die Regierung nun erste, vorsichtige Öffnungsschritte beschlossen.

Ab Donnerstag dürfen wieder alle Geschäfte, Dienstleister (Frisöre, Massagesalons etc.) und Restaurants im ganzen Land öffnen. Allerdings gelten überall strenge Hygienevorschriften. So dürfen die Wirtshäuser nur zur Hälfte ausgelastet sein. Und im Handel darf nur ein Kunde auf 15 Quadratmeter Verkaufsfläche kommen. Die Maskenpflicht im Freien bleibt weiter bestehen.

Die nächtliche Ausgangssperre fällt. Es dürfen sich bis zu 50 Personen im Freien und zehn in Innenräumen versammeln. An Gottesdiensten dürfen in der Adventzeit maximal 30 Gläubige teilnehmen. Museen und Galerien dürfen mit Einschränkungen öffnen, Theater und Kinos bleiben allerdings weiterhin geschlossen.

Die Lockerungen waren ursprünglich bereits für gestern erwartet worden. Im Laufe der Woche werde mit einer "weiteren deutlichen Verbesserung der Situation" gerechnet, begründete Gesundheitsminister Jan Blatny die leichte Verzögerung.

Die Schüler kehrten zurück

Bereits gestern ist die Mehrzahl der Schüler nach mehreren Wochen Distanzunterricht wieder in ihre Bildungseinrichtungen zurückgekehrt. In den Gymnasien wird bis auf Weiteres wochenweise gewechselt (Schichtbetrieb).

Am Sonntag sind laut "Radio Prag" 1074 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Das ist der niedrigste Tageszuwachs seit 20. September, und es sind rund 400 weniger als am Sonntag davor. Laut dem Prager Gesundheitsministerium ist zudem die Zahl der Spitals-patienten rückläufig – am Samstag wurden landesweit 4565 Patienten stationär behandelt, am Freitag waren es noch 5087 gewesen. Etwa jeder siebte Patient liegt auf einer Intensivstation. Weniger als 5000 Spitalspatienten hatte es zuletzt am 21. Oktober gegeben.

Italien: 65 Prozent der Bürger wollen zu Weihnachten weniger als im Vorjahr für Geschenke und Gastronomie ausgeben. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IZI hervor. Hatte jeder Italiener zu Weihnachten 2019 durchschnittlich noch 340 Euro ausgeben, so sollen es heuer lediglich 236 Euro sein. Das entspricht einem Minus von 31 Prozent.

Auch bei der Gastronomie wird der Sparstift angesetzt: 33 Prozent der Befragten gaben an, sie werden beim Weihnachtsessen sparen. Im vergangenen Jahr hatten die Italiener 217 Euro für das Weihnachtsessen im Schnitt ausgegeben, heuer dürften es nicht mehr als 93 Euro sein.