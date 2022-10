965 Millionen Dollar Strafe für rechten Hetzer

Robbie Parker wird den Tag nicht vergessen, an dem ihn eine fremde Person in Seattle konfrontierte. Vier Jahre nach dem Massaker an der Grundschule von Sandy Hooks im Dezember 2012, bei dem er seine Tochter Emilie verlor, beschimpfte ihn der Mann tausende Kilometer vom Tatort entfernt "als von der Regierung bezahlten Schauspieler".