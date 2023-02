90.000 Israelis protestierten gegen die große "Schande"

Die Wut in Israel ist groß: "Wir retten die Demokratie", skandierten tausende Demonstranten.

"Schande, Schande, Schande!", rief die aufgebrachte Menge in Jerusalem: Landesweit gingen gestern mehr als 90.000 Israelis auf die Straßen, um gegen die umstrittene Justizreform ihrer Regierung zu protestieren. Die Demonstranten, die aus verschiedenen Landesteilen angereist waren, schwenkten israelische Flaggen und hielten Protestschilder in die Höhe. "Wir retten die Demokratie", stand auf einem davon. Landesweit kam es zu weiteren Protesten. Mitglieder zahlreicher Berufsgruppen nahmen parallel an einem Streik teil.

Doch ihr Widerstand blieb ungehört: Der Justizausschuss der Knesset billigte gestern einen Teil der umstrittenen Reform. Insgesamt sind für eine Gesetzesänderung noch drei weitere Lesungen im Parlament notwendig. Wie angespannt die Lage in Israel ist, zeigte sich auch im Parlament: Bei der Debatte kam es zu tumultartigen Szenen. Mitglieder der Opposition machten ihren Protest lautstark deutlich und sprangen über Tische. Auch der Tel Aviver Bürgermeister Ron Chuldai ließ mit scharfen Äußerungen aufhorchen. "Diktaturen werden nur durch Blutvergießen wieder zu Demokratien", sagte er bei einem Protestmarsch. "Länder haben sich mithilfe der Demokratie in Diktaturen verwandelt, und leider haben wir schreckliche Dinge gesehen, einschließlich derer, unter denen wir gelitten haben."

Seit Wochen demonstrieren Zehntausende von Israelis gegen das Vorhaben der Regierung von Benjamin Netanyahu, das Höchste Gericht gezielt zu schwächen. Ziel der Reform ist es, dass das Parlament künftig mit einer einfachen Mehrheit alle Entscheidungen des Höchstgerichts aufheben kann. Politiker sollen außerdem bei der Ernennung von Richtern mehr Einfluss erhalten. Kritiker sehen dies als Gefahr für die demokratische Gewaltenteilung.

Netanyahu und seine Verbündeten wiederum argumentieren, die Justiz besäße zu viel Macht und müsse besser kontrolliert werden. Beobachter sind sich aber einig: Die Justizreform diene in erster Linie dem Erhalt der Macht Netanyahus. Der Regierungschef, der Ende Dezember nach anderthalb Jahren in der Opposition wieder die Regierungsgeschäfte anführt, steht derzeit wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper