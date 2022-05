900 Tonnen Hilfsgüter aus Österreich

Seit Kriegsbeginn sind mehr als 900 Tonnen Hilfsgüter verladen und von Österreich in die Ukraine bzw. in Nachbarstaaten des vom russischen Angriffskrieg betroffenen Landes transportiert worden. Das messbare Ausmaß der Hilfsgüter für die Ukraine habe mittlerweile vier Millionen Euro überschritten, teilte Innenminister Gerhard Karner (VP) gestern in einer Aussendung mit.

70 Lkw-Lieferungen seien mittlerweile angekommen, davon 60 in der Ukraine, der Rest ging in die Slowakei, in die Republik Moldau, nach Tschechien und Polen. Bei den Hilfsgütern handelt es sich unter anderem um Lebensmittel, Hygienepakete, Medikamente, medizinische Geräte, Verbandsstoffe, Schutzwesten, -helme und -handschuhe, Treibstoffe, Feuerwehrgüter, Generatoren und Geräte aus dem Elektrizitätsbereich sowie Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Karner dankte den Helfern und den vielen privaten Initiativen für ihr "unglaubliches Engagement".

5500 Hilfspakete geschnürt

Unterdessen meldete die Caritas, dass bereits 5500 Hilfspakete gesammelt wurden. Im März hatte die Hilfsorganisation zusammen mit der Post zu einer Sachspenden-Aktion in Österreich aufgerufen. Hilfsbereite Menschen in ganz Österreich sollten Hilfspakete für Menschen in der Ukraine packen.

Der Bedarf sei nach wie vor groß, sagte Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich. Aktuell werden speziell Lebensmittel gebraucht, aber auch Babyartikel oder Haushaltshygieneartikel wie beispielsweise Waschpulver.