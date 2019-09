72.000 Polizisten sollen heute die Präsidentenwahl in Afghanistan sichern

Trotz der äußerst angespannten Sicherheitslage findet in Afghanistan heute die Präsidentenwahl statt. Rund 9,6 Millionen Bürger sind für den Urnengang registriert, sie können in einem der landesweit 5000 Wahllokale ihre Stimme abgeben. Ursprünglich waren sogar weitere 500 Wahllokale vorgesehen, die nun wegen Sicherheitsbedenken doch nicht eingerichtet wurden.

Überhaupt war die Lage in dem Krisenstaat in den Monaten vor der Wahl äußerst instabil: Im ersten Halbjahr 2019 wurden nach UNO-Angaben mehr als 1300 Zivilisten bei Angriffen getötet. Die radikal-islamische Taliban-Miliz hatte bereits im August zu Gewaltakten gegen die Präsidentenwahl aufgerufen. Und sie warnte die Bevölkerung davor, an politischen Kundgebungen teilzunehmen. Vielerorts konnten daher überhaupt keine Wahlkampfveranstaltungen abgehalten werden. Um die Wahl heute abzusichern, entsendet das Innenministerium 72.000 Polizisten.

Neben der Sicherheitslage dürfte auch mangelndes Vertrauen in die Transparenz zu einer "sehr niedrigen Wahlbeteiligung" führen, sagte der Afghanistan-Experte Ahmad Saeedi. Dies wiederum würde die Legitimität des ganzen Wahlprozesses und einer künftigen Regierung "untergraben". Auch die US-Botschaft in Kabul äußerte Bedenken im Vorfeld der Abstimmung. Sie sei "beunruhigt von so vielen Beschwerden über die Sicherheit, fehlende Gleichheit im Bewerberfeld und Betrug".

Ergebnis erst in drei Wochen

Als Favoriten gelten der aktuelle Staatschef Ashraf Ghani und dessen schärfster Rivale, Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah. Der Sieger wird sich in Friedensgesprächen mit den Taliban auseinandersetzen müssen. Mit Ergebnissen der Abstimmung wird nicht vor dem 19. Oktober gerechnet. Sollte keiner der insgesamt 18 Kandidaten im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, ist für November eine Stichwahl vorgesehen.