Niemand kann sich so recht einen Reim darauf machen, warum John Solomon einen Brief der amtierenden Leiterin des Nationalarchivs vom 10. Mai dieses Jahres veröffentlichte. Die wahrscheinlichste Erklärung führt zum Ex-Präsidenten Donald Trump selbst, der seit der Razzia in Mar-a-Lago versucht, die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Spionagegesetz, Behinderung der Justiz und des Umgangs mit Staatsgeheimnissen zu politisieren.