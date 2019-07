66,4 Prozent für Boris Johnson, der  jetzt "das Brexit-Chaos beenden" will

Nun ist es fix: Der nächste Premierminister Großbritanniens wird Boris Johnson heißen. Der 55-Jährige steht vor einer historischen Aufgabe. Die Frage lautet: Schafft er den Brexit, oder schafft der Brexit ihn?

Wie sieht das Abstimmungsergebnis im Detail aus?

Es war kein Erdrutschsieg, aber eine sehr deutliche Mehrheit und vor allem keine Überraschung: 92.153 der Mitglieder der Konservativen Partei stimmten für Boris Johnson. Sein Gegner, Außenminister Jeremy Hunt, erhielt 46.656 Stimmen. Die Wahlbeteiligung der knapp 160.000 Parteimitglieder, die in den vergangenen Wochen per Briefwahl abstimmen konnten, lag bei 87,4 Prozent.

Wie reagierte Boris Johnson?

Er freute sich sichtlich über die lautstarken und langen Standing Ovations. In seiner Siegesrede fand er warme Worte für seinen Herausforderer Hunt und Noch-Regierungschefin Theresa May. Er betonte seine Absicht, "das Brexit-Chaos zu beenden". Der Brexit-Hardliner will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen – notfalls auch ohne Abkommen. Außerdem wolle er das "großartige Land" wieder einen und voranbringen. "Wie ein schlummernder Riese werden wir uns erheben und die Halteseile von Selbstzweifeln und Negativität von uns streifen – mit besserer Bildung, besserer Infrastruktur, mehr Polizei und fantastischem Breitband in jedem Haushalt", sagte Johnson.

Was sagt die Opposition?

Oppositionschef Jeremy Corbyn forderte umgehend Neuwahlen. Johnson sei von weniger als 100.000 Parteimitgliedern der Konservativen unterstützt worden, und das Land stehe nicht hinter ihm, twitterte er. In der Tat weiß Johnson gerade einmal 0,3 Prozent der britischen Wählerschaft hinter sich. "Besorgt" zeigte sich auch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon. Die meisten Menschen in Schottland hätten sich wohl nicht für Johnson entschieden, so Sturgeon.

Wie waren die ersten Reaktionen aus Brüssel?

Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und auch seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen gratulierten Johnson und freuen sich "auf eine gute Arbeitsbeziehung". Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier stellte allerdings erneut klar, dass die Europäische Union die von Boris Johnson geforderte Neuverhandlung des Austrittsabkommens ablehnt.

Wie geht es nun in London weiter?

Schon heute wird sich die noch amtierende Premierministerin ein letztes Mal den Fragen der Abgeordneten im Unterhaus stellen, danach wird sie formal ihren Rücktritt bei der Queen einreichen. Im Anschluss wird die Königin Mays Nachfolger zum neuen Premierminister ernennen und ihn mit der Regierungsbildung beauftragen. Am Donnerstag geht das Parlament in die Sommerpause. Wenn es am 3. September wieder zusammentritt, wird Johnson möglicherweise ein Misstrauensantrag der Opposition erwarten.

Wen will Johnson in die Regierung holen?

Gleich im Anschluss an Johnsons Wahl kündigte Justizminister David Gauke seinen Rücktritt an. Auch Finanzminister Philip Hammond und weitere Abgeordnete stellten ihren Rücktritt in Aussicht. Mit Spannung wird nun erwartet, wen Johnson ins Kabinett holen wird. Medien spekulierten etwa über ein Comeback der früheren Brexit-Minister Dominic Raab und David Davis. Spannend wird ebenfalls sein, ob Johnson auch seinen Rivalen Jeremy Hunt einbindet.

Was bedeutet Johnsons Wahl für den Brexit?

Johnson hat angekündigt, Großbritannien zum 31. Oktober "auf jeden Fall aus der EU zu führen". Dabei steht er allerdings vor ähnlichen Herausforderungen wie seine gescheiterte Vorgängerin Theresa May. Die Abgeordneten im britischen Unterhaus haben Mays Brexit-Abkommen drei Mal durchfallen lassen – sie haben aber auch gegen den gefürchteten No-Deal-Brexit gestimmt. Und Brüssel lehnt Änderungen am Austrittsvertrag strikt ab.

Ist ein zweites Brexit-Referendum jetzt vom Tisch?

Experten vermuten, dass Johnson seinen harten Kurs aufweichen wird müssen. Neuwahlen oder ein zweites Brexit-Referendum sind daher nicht ausgeschlossen. Damit bleibt die britische Zukunft nach dem 31. Oktober weiter völlig ungewiss.

