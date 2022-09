65 Milliarden Euro: Deutsche Ampel beschließt drittes Entlastungspaket

Die deutsche Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich am Sonntag nach zähem Ringen auf ein drittes Entlastungspaket geeinigt – im Umfang von mindestens 65 Milliarden Euro. Damit sollen die stark gestiegenen Energiepreise abgefedert werden sowie Bevölkerung und Unternehmen geschützt werden, wie die Bundesregierung betonte.

"Alles das zusammen und viele weitere Maßnahmen werden dazu beitragen, dass wir gemeinsam durch diese Zeit kommen", sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Pressekonferenz mit den Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP am Sonntag in Berlin.

Zugleich stimmte der Kanzler die deutsche Bevölkerung aber auch auf harte Monate ein. "Unser Land steht vor einer schweren Zeit", sagte Scholz gleich zu Beginn seines Auftritts im Kanzleramt. "Wir werden durch den Winter kommen", fügte Scholz mit Blick auf die Gasversorgung in den kommenden Monaten hinzu.

SPD, Grüne und FDP hatten 22 Stunden miteinander über das Paket verhandelt. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sprach davon, dass das Volumen von 65 Milliarden Euro "sehr konservativ" geschätzt sei.

Keine Neuverschuldung geplant

Es könne wegen der Vielzahl an Maßnahmen auch höher liegen. Das Paket sei "wuchtig". Eine Neuverschuldung soll es 2023 dennoch nicht geben, "diese Maßnahmen finden innerhalb der bisherigen Budgetplanungen der Bundesregierung statt", betonte Lindner.

"Die Beratungen waren lang und aufreibend. Alle mussten einen weiten Weg gehen für einen großen Sprung", sagte Grünen-Chef Omid Nouripour. "Aber wir werden uns nicht spalten lassen. Nicht von der russischen Aggression in der Ukraine. Und nicht von den steigenden Energiekosten."

Konkret beinhaltet das Paket etwa eine drastische Ausweitung des Bezugsrechts für Wohngeld auf zwei Millionen Haushalte sowie eine Energiepreispauschale von 300 Euro für Pensionisten, die alleine sechs Milliarden Euro kostet. Dabei soll es eine dauerhafte Heizkostenkomponente pro Quadratmeter geben. Für Studenten soll es eine Einmalzahlung von 200 Euro geben.

Hartz IV wird zum 1. Jänner 2023 umgewandelt in ein Bürgergeld. Es wird durch eine zeitnähere Berücksichtigung der Inflation auf einen Regelsatz von etwa 500 Euro erhöht. Das Kindergeld von 219 Euro wird mit Jahreswechsel für das erste und zweite Kind um 18 Euro angehoben. Die Beiträge zur Rentenversicherung sollen ab 2023 von der Steuer abgesetzt werden können.

Zwei ausgelaufene Pakete, gut gefüllte Gasspeicher