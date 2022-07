64 Soldaten des Bundesheeres aus Mali zurück

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach am Montag in Wien von einem "beruhigenden Gefühl". Die Sicherheitslage hatte sich in dem westafrikanischen Land nach dem Abzug der französischen Soldaten durch die russische Söldnertruppe Wagner und dschihadistische Gruppen stark verschlechtert.

Laut Tanner werde spätestens im Herbst auf europäischer Ebene eine Lagebewertung durchgeführt. "Für uns ist ganz klar, dass wir eine rasche Einigung auf ein neues Missionsprofil haben wollen, um ein Sicherheitsvakuum in der Region zu verhindern." Solange es ein aufrechtes Mandat gebe, werde sich Österreich "auf jeden Fall" im Bereich der Ausbildung beteiligen. Allerdings stehe die Sicherheit der Soldaten an vorderster Stelle.

Auch Brigadier Christian Riener, der die EUTM ein halbes Jahr lang geleitet hatte, betonte: "Man darf Mali nicht verlassen." Die dschihadistischen und terroristischen Gruppen, die in Mali aktiv seien, "strahlen wie ein Krebsgeschwür in die Nachbarländer".