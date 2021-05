Der 78-Jährige und seine Ehefrau Jill Biden erzielten demnach im Vorjahr ein Einkommen von 600.000 US-Dollar (rund 500.000 Euro). Das Ehepaar habe rund 157.000 Dollar Einkommenssteuer an den Bund gezahlt und weitere 29.000 Dollar in seinem Heimatstaat Delaware, teilte das Weiße Haus mit.

2019 war für den damaligen Senator Biden und seine Ehefrau finanziell ein besseres Jahr gewesen: Damals hatte das Ehepaar laut den jüngsten Angaben noch ein Einkommen von rund 985.000 Dollar gehabt.

Laut früheren Berichten von US-Medien soll der Republikaner Trump jahrelang kaum Einkommenssteuer an den Bund gezahlt haben. Die "New York Times" berichtete, Trump habe 2016 und 2017 lediglich 750 Dollar Einkommenssteuer gezahlt. Trump wies den Bericht damals zurück, verwies aber auch darauf, dass der Präsident andere Steuern in Millionenhöhe zahle.

Die Staatsanwaltschaft New York dürfte wegen laufender Ermittlungen und aufgrund eines entsprechenden Urteils des Höchstgerichts Einblick in Trumps Steuerunterlagen bekommen oder bereits haben. Eine Veröffentlichung der Unterlagen scheint jedoch unwahrscheinlich.

Kamala Harris verdiente mehr

US-Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Mann Douglas Emhoff gaben für 2020 ein Einkommen von 1,7 Millionen Dollar an. Sie zahlten insgesamt rund 800.000 Dollar an Steuern. Für die frühere Senatorin und ihren Mann, einen erfolgreichen Anwalt, fielen die Einnahmen im Wahlkampfjahr deutlich geringer aus als 2019. Damals kamen die beiden auf ein Gesamteinkommen von knapp 3,3 Millionen Dollar.