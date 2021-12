60 Prozent mehr illegale Grenzübertritte als 2020

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist in diesem Zeitraum auf 184.180 gestiegen, was einem Anstieg von 60 Prozent gegenüber den ersten elf Monaten von 2020 entspricht. Das seien aber auch 45 Prozent mehr als im Jahr 2019, teilte die EU-Grenzschutzbehörde Frontex gestern in Warschau mit. Besonders die Zahl der Übertritte an der Ostgrenze hat sich stark erhöht.

Laut Frontex betrug die Zahl der versuchten Grenzübertritte an den östlichen Außengrenzen der EU bis Ende November 2021 fast 8000. Das waren 13 Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Großen Zuwachs erlebte auch die sogenannte Balkanroute. Mehr als 55.000 illegale Grenzübertritte wurden hier registriert: Das sind 138 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020.